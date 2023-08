Officiel: Neymar quitte le PSG et rejoint Al Hilal

Après six années passées au PSG, Neymar quitte le club parisien. Le Brésilien s’est engagé pour les deux prochaines saisons du côté d’Al Hilal.

Cette fois-ci, c’est officiel. Neymar quitte le PSG. L’attaquant brésilien prend congé des Parisiens après six années passées sous les couleurs des Rouge & Bleu. La star auriverde s’est engagée avec le club d’Al Hilal en Arabie Saoudite. L’écurie de la péninsule arabique a signé sa nouvelle recrue pour les deux prochaines saisons.

Un contrat astronomique puisque Neymar devrait être rémunéré à hauteur de 100 millions d’euros annuels. A cette somme s’ajoutera d’autres avantages considérables. D’après Footmercato, le joueur de 31 ans disposera d’un avion privé à l’instar de Cristiano Ronaldo, ainsi que la possibilité de vivre avec sa compagne Bruna Biancardi.

Il aura également droit à une luxueuse résidence, accompagné d’un personnel dédié. Mais ce n’était pas assez pour les caisses du club royal puisqu’Al Hilal va aussi verser une somme estimée à 90 millions d’euros au PSG pour le montant de la transaction. Une affaire de grosse somme tout simplement.

« Le Paris Saint-Germain remercie Neymar Jr, une légende du club«, a déclaré le PSG sur son site officiel comme pour acter le départ de son désormais ancien joueur . Par le biais d’un communiqué, le président Nasser Al-Khelaïfi déclare : « Il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du Club, ce que Neymar sera pour toujours. Je n’oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain, ni ce qu’il a apporté à notre Club et à notre projet au cours des six dernières années. Nous avons vécu des moments extraordinaires et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à le remercier, ainsi que sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour le futur et sa prochaine aventure«.

Arrivée en France en 2017 en provenance du Barça pour un montant record de 222 millions d’euros, Neymar n’a été qu’une source de problème pour ses dirigeants, entre ses pépins physiques à répétition et ses frasques extra-sportives. Un bon débarras, dirait-on dans le camp parisien.

