Officiel: Nathan Jones est le nouvel entraineur de Southampton

Nathan Jones est le nouvel entraîneur de Southampton. Le club a annoncé la nouvelle ce jeudi via un communiqué publié sur son site officiel.

Quelques jours après le limogeage de Ralph Hasenhüttl, Southampton a déjà nommé un nouveau patron sur son banc de touche. Les Saints ont en effet choisi Nathan Jones comme leur nouvel entraîneur principal. Le club de Premier League a officialisé la nouvelle ce jeudi via un communiqué sur son site. “Le Southampton Football Club est ravi d’annoncer qu’il a nommé Nathan Jones au poste de directeur de la première équipe masculine”, peut-on lire dans la publication de l’actuel 18è du championnat anglais.

L’ancien coach de Luton Town s’est engagé pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2026, avec Southampton. Celui qui a été nommé « Meilleur entraîneur de Championship » l’an passé est prêt à relever ce nouveau défi.

« Beaucoup de membres de ma famille sont des fans de Southampton, ce qui n’aide pas à moitié, et je suis vraiment, vraiment fier d’avoir cette opportunité, et j’ai vraiment hâte de commencer. Évidemment, je voulais manager en Premier League, j’en rêvais depuis que je suis entraîneur ou manager, mais ce club en particulier – à cause de la façon dont il est géré, à cause de la structure, à cause de la façon dont ils regardent plus loin que les simples résultats – ça me plaît vraiment », a réagi le principal intéressé.

Welcome to #SaintsFC 😇



Nathan Jones has been appointed Men’s First Team Manager, signing a contract until 2026: — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 10, 2022

Qui est Nathan Jones?

Nathan Jones est un ancien joueur de football gallois, qui a commencé sa carrière avec le club de conférence Merthyr Tydfil avant de rejoindre Luton Town à l’été 1995. Il est notamment passé à Brighton & Hove Albion en 2000 et faisait partie de l’équipe qui a remporté trois montées en cinq ans. Il a rejoint Yeovil Town en 2005 où il a passé sept saisons faisant plus de 200 apparitions.

En tant qu’entraineur, Jones a eu une expérience dans les divisions inférieures en Angleterre avant de rejoindre Luton Town, club de championship, en 2016. Il a guidé les Hatters vers les barrages de la Ligue 2 en 2016-2017 , perdant face à Blackpool. En devenant l’entraîneur de Southampton, l’ancien joueur entre ainsi dans une nouvelle dimension.