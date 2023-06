Officiel: Naby Keita rebondit en Allemagne

-Publicité-

Après avoir quitté Liverpool, à la fin de son contrat, Naby Keita s’est engagé librement avec le Werder Brême, club de la Bundesliga, ce vendredi. L’équipe allemande a officialisé la nouvelle via un communiqué sur son site.

Après une aventure très mitigée en Angleterre, Naby Kéita a quitté Liverpool cet été à la fin de son contrat. Et le capitaine de l’équipe nationale de la Guinée ne sera pas resté bien longtemps au chômage. Annoncé par la presse anglaise ce vendredi matin, le transfert a été officialisé cet après-midi. L’ancien Reds s’est engagé avec le Werder Brême en Bundesliga. Le club allemand a publié un communiqué pour annoncer la nouvelle.

«Le SV Werder Bremen a décroché un coup de transfert : Naby Keïta, capitaine de l’équipe nationale de Guinée, passe du Liverpool FC au Weser en transfert gratuit depuis la Premier League. Les responsables se sont mis d’accord là-dessus avec le milieu de terrain de 28 ans», peut-on lire dans le communiqué du club.

Herzlich Willkommen, Naby! 💚#Werder pic.twitter.com/QDKQOKq4Kh — SV Werder Bremen (@werderbremen) June 9, 2023

Arrivé en 2018 en provenance du RB Leipzig pour 60 millions d’euros du côté de Liverpool, Naby Keita n’a jamais su confirmer tout son potentiel, la faute à plusieurs blessures. A 28 ans, le joueur guinéen a l’occasion de relancer sa carrière dans le championnat qui l’a révélé aux yeux du monde. C’est désormais à lui de joueur et il a hâte de prouver qu’il peut encore évoluer à un très haut niveau.

« Je suis vraiment excité pour mon nouveau défi ici à Brême« , a déclaré le capitaine de la Guinée. « J’ai été impressionné par ce que le club m’a dit sur la configuration ici et le style de jeu du Werder. L’entraîneur m’a donné un très bon feeling et a montré comment je peux aider l’équipe. Le Werder est un club spécial et je connais le Weserstadion depuis mon passage à Leipzig. Ce club et sa philosophie seront un bon match pour moi, donc c’est la bonne étape pour ma carrière. »

