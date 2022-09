Officiel: Martin Braithwaite quitte le FC Barcelone

Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, le FC Barcelone a annoncé la résiliation, à l’amiable, du contrat de son attaquant Martin Braithwaite. Le joueur danois est désormais libre de s’engager avec le club de son choix.

L’aventure de Martin Braithwaite au FC Barcelone a pris fin ce jeudi. Arrivé au FC Barcelone en 2020 en provenance de Leganés, l’international Danois a été libéré de ses dernières années de contrat. Les Blaugranas ont annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur leurs canaux officiels.

«Le Barça et l’attaquant danois ont trouvé un accord concernant la résiliation du contrat les unissant jusqu’à l’exercice 2023/24. Le FC Barcelone tient à remercier publiquement Braithwaite pour son engagement et son implication et lui souhaite bonne chance pour la suite», a écrit le FC Barcelone.

“Au cours des deux saisons et demie qu’il a passées au Camp Nou, l’attaquant a enfilé le maillot de Barcelone à 58 reprises. L’année universitaire 2020-21 a été la campagne la plus régulière pour Braithwaite. Dans ce dernier, 2021/22, une blessure au genou gauche l’a tenu hors du terrain de jeu et il n’a disputé que cinq matchs en tant que culer”, précise le communiqué du club catalan.

Libre de tout contrat, Martin Braithwaite peut désormais s’engager avec le club de son choix et ce indépendamment de la fermeture du marché des transferts prévu ce jour à minuit. En effet, dans les règles du mercato, les agents libres peuvent rejoindre à n’importe quel moment de l’année une nouvelle équipe.