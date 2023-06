Officiel: Marseille tient son nouvel entraineur

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille a officialisé le technicien espagnol Marcelino comme son nouvel entraîneur. Il succède ainsi à Igor Tudor parti à la fin de la saison.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Libre de tout contrat depuis son départ de l’Athletic Bilbao, Marcelino succède officiellement à Igor Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. L’OM a annoncé la nouvelle ce vendredi soir, via un communiqué publié sur son site.

«L’Olympique de Marseille annonce la signature de Marcelino au poste d’entraîneur. Passé par de nombreux clubs historiques, Marcelino García Toral a su se forger une renommée grâce à sa culture tactique et aux trophées glanés au cours de sa carrière», précise la publication de la formation marseillaise.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 au poste d’entraîneur ✍️🔵⚪️



👉 https://t.co/84XCrAiLic pic.twitter.com/2IFuvaZWSB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 23, 2023 - Publicité-

Passé par Saragosse, le Racing Santander, Séville, Villarreal, Valence et donc l’Athletic Bilbao, Marcelino va connaître sa première expérience hors d’Espagne. Un défi de taille pour celui qui aura beaucoup à faire pour tenter de mener son nouveau club vers le succès. Préféré à Paulo Fonseca ou encore Fabio Grosso, Marcelino aura, en effet, la lourde responsabilité de qualifier le club pour la phase de poules de la C1. Une mission qui n’effraie pas le technicien espagnol.

«Je tiens à remercier l’Olympique de Marseille de la confiance accordée. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total.», déclare l’ancien coach de Bilbao dans le communiqué pour officialiser sa venue.

Articles similaires