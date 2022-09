Officiel: Marcos Alonso quitte Chelsea et devrait s’engager avec le Barça

Dans un communiqué publié ce vendredi, Chelsea a annoncé la résiliation du contrat de son défenseur Marcos Alonso. L’espagnol devrait s’engager prochainement avec le FC Barcelone.

Le mercato est officiellement terminé depuis ce jeudi à minuit, mais certains clubs continuent encore de faire des mouvements. En effet, Chelsea a annoncé cette nuit la résiliation mutuelle du contrat de Marcos Alonso, à qui il restait pourtant un an de bail à Londres.

“Marcos Alonso a quitté Chelsea par consentement mutuel, mettant fin à une association de six ans avec le club au cours de laquelle il a remporté de nombreux trophées et fourni aux fans des Blues tant de buts mémorables”, peut-on lire dans le communiqué des Blues pour annoncer la nouvelle.

Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.

Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022