Officiel: Marco Asensio signe au PSG

Le PSG accélère son mercato. Après avoir annoncé la venue de Milan Skriniar, un peu plus tôt dans la journée, le club parisien a officialisé ce jeudi après-midi la signature de Marco Asensio.

L’international espagnol, libre de tout contrat après son départ du Real Madrid, s’est engagé avec le champion de France jusqu’en 2026. L’équipe présidée par Nasser Al Khelaïfi a annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site officiel. « Le Paris Saint-Germain est ravi d’annoncer la signature de Marco Asensio. L’attaquant espagnol rejoint le club parisien pour un contrat de trois ans jusqu’en juin 2026 », peut-on lire dans la publication du club de la capitale française.

Après avoir été formé au RCD Majorque, Marco Asensio a fait ses débuts avec l’équipe première de son club de ville natale lors de la saison 2013-2014. En été 2015, il a été transféré au Real Madrid, mais a été immédiatement prêté au RCD Espanyol. Sous les couleurs du club catalan, il a disputé 37 matchs et marqué 4 buts, dont un doublé remarquable et une passe décisive dès son premier match.

“Après son prêt d’une saison au RCD Espanyol, Marco Asensio retourne au Real Madrid. En sept saisons avec le club madrilène, il a cumulé 286 matches (61 buts, 29 passes décisives), remportant 3 fois le championnat d’Espagne (2017, 2020, 2022), 2 Supercoupe d’Espagne (2017 et 2020), 3 Ligue des Champions (2017, 2018, 2022), 4 Coupe du monde des clubs (2016, 2017, 2018 et 2022), 3 Supercoupe de l’UEFA (2016, 2017 et 2022) et une Coupe d’Espagne (2023).”, ajoute le PSG dans son communiqué.

Les premiers mots de Marco Asensio

Le nouveau joueur parisien s’est exprimé dans le communiqué du club pour annoncer son transfert. « C’est un privilège de faire partie de ce grand club. J’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de travailler avec eux pour atteindre de grands objectifs.», a-t-il déclaré. Le joueur âgé de 27 ans fera connaissance avec ses coéquipiers lors de la première séance d’entraînement de la pré-saison. En attendant, il ne dissimule pas ses ambitions.

«Parce que Paris est un grand club, avec un grand projet, un projet attractif et ambitieux. Et puis ça correspond à ce dont j’avais besoin : un changement d’environnement mais avec toujours un projet ambitieux. C’est ce que je voulais et je pense que c’est l’endroit idéal pour moi, pour jouer, pour prendre du plaisir et pour gagner beaucoup de titres.», a-t-il ajouté.

