Officiel: Manuel Neuer et Sven Ulreich rempilent avec le Bayern Munich

Le Bayern Munich a annoncé la prolongation de ses gardiens de but, Manuel Neuer et Sven Ulreich, qui sont désormais liés aux Bavarois jusqu’en 2025.

Blessé gravement à la jambe lors d’une session de ski l’hiver dernier, Manuel Neuer a signé son retour en Bavière en octobre dernier. Une longue absence qui n’a pas déteint sur le gardien de but du Bayern Munich, avec des performances qui ont convaincu les dirigeants bavarois. De quoi lui permettre de prolonger son contrat avec le club munichois. En fin de bail en juin prochain, le portier de 37 ans a récemment émis le souhait d’évoluer avec les champions d’Allemagne pour une saison supplémentaire.

Un vœu exaucé par l’écurie allemande qui a décidé d’octroyer deux nouvelles années au champion du monde 2014, désormais lié au FC Bayern jusqu’en 2025. Doublure de Neuer, Sven Ulreich a également signé son extension de contrat jusqu’à cette même période.

Dans un communiqué, Jan-Christian Dreesen, le directeur général du Bayern, a expliqué ces deux prolongations : «Manuel Neuer et Sven Ulreich forment tout simplement une ‘dream team’. C’est amusant de les regarder travailler tous les jours. Ils se soutiennent et se motivent mutuellement et incarnent les valeurs qui caractérisent le FC Bayern.» Une bonne opération sans doute pour les trois parties, alors que le Bayern affronte le FC Copenhague ce mercredi, à l’occasion de la 5è journée de phase de groupe de la Ligue des champions.