Officiel: Manchester United prolonge Diogo Dalot

Dans un communiqué publié ce mercredi, Manchester United a annoncé la prolongation de son défenseur Diogo Dalot. Le portugais est désormais lié aux Red Devils jusqu’en 2028.

“Diogo Dalot a signé un nouveau contrat qui prolonge son séjour à Manchester United jusqu’au 30 juin 2028, avec une option d’une année supplémentaire”, a écrit le club anglais sur son site officiel pour annoncer la nouvelle, avant de préciser que “Le défenseur de 24 ans a fait 107 apparitions pour le club et a obtenu 11 sélections avec le Portugal”.

2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️@DalotDiogo has signed fresh terms with the Reds! 🤩#MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 31, 2023

Arrivé en 2018 en provenance de Porto, Diogo Dalot s’est imposé comme élément central de Manchester United sous la houlette d’Erik ten Hag cette saison, avec notamment 42 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec les Red Devils. L’international portugais est évidemment heureux de poursuivre l’aventure avec les Mancuniens.

« Jouer pour Manchester United est l’un des plus grands honneurs que l’on puisse recevoir dans le football. Nous avons partagé des moments fantastiques au cours des cinq dernières années. J’ai beaucoup grandi et ma passion pour ce club incroyable n’a fait qu’augmenter depuis le jour où je l’ai rejoint. En tant que groupe de joueurs, nous avons tous le sentiment d’être au début d’un voyage spécial en ce moment. Je peux vous assurer que je me consacrerai sans relâche à aider ce groupe à atteindre ses objectifs et à rendre les supporters fiers de cette équipe. Cette volonté se poursuit cette semaine, chacun se concentrant intensément sur les préparatifs de la finale de la FA Cup« , a déclaré le joueur dans la publication du club mancunien.

Toujours dans le communiqué, John Murtough, le directeur du football de Manchester United, a fait l’éloge de Diego Dalot, affirmant également la joie du club de pouvoir le garder. «Diogo est un excellent défenseur, doté d’une excellente combinaison de vitesse, de force et de polyvalence. Il s’est constamment développé, s’améliorant d’année en année depuis qu’il a rejoint le club en 2018. Diogo a une forte mentalité, des normes élevées et une grande personnalité, et nous sommes ravis qu’il reste un membre important de l’équipe pour les années à venir», déclare le dirigeant mancunien.

