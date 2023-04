Officiel: Manchester United blinde Alejandro Garnacho

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce vendredi, Manchester United a annoncé la prolongation de sa jeune pépite Alejandro Garnacho. Le jeune argentin est désormais lié à son club formateur jusqu’au 30 juin 2028.

Révélation de cette saison avec Manchester United, Alejandro Garnacho continue de gravir les échelons avec son club formateur. Conscient du talent et de la marge de progression de leur jeune joueur, les Reds Devils ont décidé de le prolonger. Le club mancunien a ainsi annoncé ce vendredi l’extension du bail de l’Argentin jusqu’en juin 2028. « Manchester United est heureux d’annoncer qu’Alejandro Garnacho a signé un nouveau contrat qui prolongera son séjour au club jusqu’au 30 juin 2028 », indiquent les Red Devils, ce vendredi, par le biais d’un communiqué, pour annoncer la nouvelle.

Cette saison, Alajendro Garnacho a disputé 32 matches cette saison avec l’équipe première de Manchester United. Il a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives. Et l’international Argentin U20 est plus qu’heureux de l’aventure dans son club formateur. « Quand j’ai rejoint ce club incroyable, je rêvais de faire mes débuts, de jouer à Old Trafford, de marquer mon premier but et de remporter des trophées avec ce badge sur ma poitrine. Je suis très fier et ému d’avoir déjà vécu ces moments, avec ma famille qui m’a soutenu à chaque étape », a notamment commenté le jeune attaquant de 18 ans.

Garnacho compte également continuer à apprendre pour grandir davantage: « Nous sommes tous honorés d’avoir cette chance de poursuivre notre voyage à Manchester United et j’ai déjà commencé à travailler pour atteindre la prochaine série d’objectifs et d’ambitions. Le manager et son équipe d’entraîneurs m’ont aidé à m’améliorer à tous points de vue, et avec leur soutien, je me développe chaque jour pour aider l’équipe à réussir. Je savoure l’avenir et j’ai hâte de créer d’autres souvenirs spéciaux avec ce groupe, devant nos incroyables supporters.«

