Officiel: Manchester City s’offre Matheus Nunes

Le mercato ferme ses portes dans plusieurs championnats européens ce vendredi, et les clubs finalisent leur dernière opération. C’est le cas de Manchester City qui a officialisé la venue de Matheus Nunes, en provenance de Wolverhampton.

« Manchester City est ravi d’annoncer la signature de Matheus Nunes de Wolverhampton Wanderers pour un contrat de cinq ans. L’international portugais devient notre quatrième recrue de l’été, après le duo croate Mateo Kovacic et Josko Gvardiol, ainsi que l’ailier belge Jeremy Doku », peut-on lire dans le communiqué du club anglais pour annoncer la nouvelle.

Le champion d’Angleterre en titre a déboursé 60 millions d’euros pour s’offrir sa quatrième recrue estivale, après avoir attiré Josko Gvardiol (RB Leipzig), Jérémy Doku (Stade Rennais) et Mateo Kovacic (Chelsea) pour un peu moins de 180 millions d’euros.

D’origine brésilienne, Matheus Nunes a passé une grande partie de sa vie au Portugal. Il a commencé sa carrière au club Ericeirense, où il a été formé, avant de rejoindre Estoril Praia, puis l’équipe réserve du Sporting CP. Avec les Leoes, il a franchi toutes les étapes, remportant le titre de champion en 2021 et devenant international portugais. Il a porté le maillot de l’équipe nationale à 11 reprises, marquant un but, et a fait partie de l’effectif lors de la dernière Coupe du monde.

À partir de l’été 2022, Matheus Nunes a déménagé en Premier League en rejoignant les Wolves, où il a confirmé tout son talent au cours de ses 41 apparitions. Maintenant, c’est sous les couleurs de Manchester City que le natif de Rio de Janeiro poursuivra sa carrière en Premier League, où il mettra en avant son impressionnant volume de jeu et sa belle technique.

