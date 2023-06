Officiel: Manchester City s’offre Mateo Kovacic

Après le départ d’Ilkay Gündogan pour le FC Barcelone, Manchester City devait renforcer son milieu de terrain. Et les Citizens ont frappé fort en s’offrant le joli coup Mateo Kovacic, en provenance de Chelsea. Les Mancuniens ont annoncé la nouvelle ce mardi soir via un communiqué.

«Manchester City a finalisé la signature de Mateo Kovacic de Chelsea pour un contrat de quatre ans. Le joueur de 29 ans a fait 221 apparitions en cinq saisons à Chelsea, remportant la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Coupe du monde des clubs de la FIFA et la Super Coupe de l’UEFA, ainsi que le prix du joueur de l’année du club en 2019/20» peut-on lire dans la publication du club mancunien.

Il est indéniable que le club entraîné par Pep Guardiola a réalisé une excellente affaire en signant Mateo Kovacic pour la somme de 40 M€. Un prix assez bas, au vu du talent du joueur, qui s’explique par sa situation contractuelle (sous contrat jusqu’en 2024). Après s’être imposé à Stamford Bridge, Kovacic va donc tenter de gagner une place de titulaire au sein d’une équipe de City remplie de star à chaque poste. Mais le croate veut avant tout apprendre sous les ordres de son nouvel entraîneur.

« C’est une décision brillante pour moi, et j’ai hâte de commencer avec City. Tous ceux qui ont regardé cette équipe sous Pep savent à quel point ils sont bons – pour moi, ils sont les meilleurs au monde. Les trophées qu’ils ont remportés sont clairs pour tous, mais ils sont aussi la meilleure équipe de football. Rejoindre cette équipe est vraiment un rêve pour tout footballeur.

J’ai encore beaucoup d’apprentissage et de développement à faire, et je sais que sous la direction de Pep, je peux devenir un meilleur joueur, ce qui est vraiment excitant pour moi. Mon plan est maintenant de me reposer quelques semaines avant de revenir à Manchester pour préparer la nouvelle saison. Je veux aider ce club à rester au sommet et à gagner plus de trophées.”, a-t-il déclaré dans le communiqué de Manchester City.

