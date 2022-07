Officiel : Manchester City blinde Riyad Mahrez

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, Manchester City a annoncé la prolongation de Riyad Mahrez. L’international Algérien étend son bail avec les Sky Blues jusqu’en 2025.

Après Rodri, c’est au tour de Ryad Mahrez de prolonger son contrat avec Manchester City. C’était déjà annoncé par la presse anglaise depuis quelques jours, c’est désormais officiel. L’ancien attaquant de Leicester étend son bail avec les Sky Blues jusqu’en 2025.

“L’ailier algérien est devenu l’une des figures incontournables de l’équipe de Pep Guardiola depuis qu’il nous a rejoint depuis Leicester City à l’été 2018. Au cours des quatre saisons qui ont suivi, Mahrez a aidé City à remporter trois titres de Premier League, trois Coupes de la Ligue et une FA Cup, tout en atteignant une première finale de la Ligue des champions. À ce jour, il a fait 189 apparitions pour le Club, marquant 63 buts et délivrant 45 passes décisives”, précise le communiqué publié les Cityzens pour annoncer la nouvelle.

De son côté, Ryad Mahrez a déclaré : «Avoir aidé à atteindre le succès que nous avons connu au cours des quatre dernières saisons a été inoubliable et nous a tous donné faim pour chercher à accomplir encore plus. J’aimerais également remercier Pep, Txiki et l’équipe d’entraîneurs, à la fois pour la façon dont ils m’ont aidé à me développer en tant que joueur et pour m’avoir poussé à continuer à m’améliorer».

La saison prochaine Pep Guardiola pourra donc compter sur un tandem Mahrez-Haaland, qui va tourmenter les défenses en Premier League et en Ligue des Champions.