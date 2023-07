Officiel: Man United s’offre une prolongation à plus d’1 milliard d’euros

Dans un communiqué publié sur son site ce lundi, Manchester United a annoncé la prolongation de son contrat avec son équipementier adidas de dix ans, soit jusqu’en 2035 .

“Adidas et le Manchester United Football Club sont ravis d’annoncer l’extension de l’un des partenariats les plus passionnants et les plus importants du sport mondial”, a écrit le club mancunien dans sa publication. “Manchester United a conclu un accord historique avec adidas au début de la saison 2015/16, se réunissant après 23 ans.”, ajoutent les Red Devils.

Cette collaboration tourne autour d’une somme de de 900 millions de livres sterling, soit plus d’1 milliard d’euros, rapporte Footmercato. «La relation entre Manchester United et adidas est l’une des plus emblématiques du sport mondial, forgée par un engagement commun envers le style, le style et, surtout, la haute performance» a déclaré de son côté Richard Arnold, directeur général du club.

«Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer la prolongation du contrat avec Manchester United. adidas et Manchester United sont deux des marques les plus importantes du football international et il est tout à fait naturel pour nous de poursuivre notre coopération. Nous allierons tradition et innovation pour plaire autant aux joueurs qu’aux fans» a expliqué Bjorn Gulden, directeur général d’adidas.

Pour rappel, lors de la dernière saison, Manchester United a terminé troisième de Premier League, validant ainsi son retour en Ligue des champions. Sur la scène européenne, les Red Devils ont été éliminés en quarts de finale de la Ligue Europa par le FC Séville, futur vainqueur de la compétition.

