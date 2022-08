Officiel: Malang Sarr débarque à l’AS Monaco

L’AS Monaco a officialisé l’arrivée du franco-sénégalais Malang Sarr qui rejoint les monégasques sous forme de prêt en provenance de Chelsea.

Peu utilisé à Chelsea au cours des deux dernières saisons, Malang Sarr va tenter de rebondir à l’AS Monaco. Le Franco-sénégalais a rejoint les monégasques sous la forme d’un prêt payant. Le joueur de 23 ans a en effet été transféré dans le cadre d’un prêt dont le montant s’élève à 750 000 euros, avec une option d’achat de 12 millions d’euros.

« Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco et de retrouver la Ligue 1, un championnat au sein duquel j’ai débuté et que je connais bien. Je remercie le club pour sa confiance. J’ai désormais hâte de me fondre dans mon nouvel environnement et de découvrir mes nouveaux coéquipiers, avec l’envie de réussir beaucoup de choses tous ensemble », a déclaré l’international espoir français sur le site de son nouveau club.

Formé à l’OGC Nice, Malang Sarr a rejoint Chelsea en 2020 où il devrait servir de doublure à César Azpilicueta en défense. Lors de la saison 2021-2022, le natif de Nice a joué 21 matchs toutes compétitions pour zéro but marqué.