Officiel: Luis Suarez rejoint Lionel Messi à l’Inter Miami

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Luis Suarez est un nouveau joueur de l’Inter Miami. Il rejoint son ancien coéquipier en attaque du FC Barcelone, Lionel Messi.

La franchise californienne a annoncé la nouvelle ce vendredi soir. “L’Inter Miami CF a annoncé aujourd’hui avoir signé Luis Suárez, vainqueur de l’UEFA Champions League, de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et de la Conmebol Copa América et quintuple champion de LaLiga, pour la saison 2024 de la Major League Soccer (MLS).”, explique le club de la MLS.

Luis Suarez débarque en provenance du Grêmio, avec lequel il arrivait en fin de contrat au terme de l’année. En un an, il aura inscrit 26 buts et délivré 17 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues, remportant le titre de meilleur joueur du championnat, et ce malgré quelques complications. Dans son nouveau club, il retrouvera ses anciens coéquipiers du FC Barcelone Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets et Sergi Roberto.

Bienvenido Luis Suárez, al sueño de Miami 💫 pic.twitter.com/Vi3bJZ679f — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

« Je suis très heureux et excité de relever ce nouveau défi avec l’Inter Miami. J’ai hâte de commencer et je suis prêt à travailler pour que le rêve de gagner d’autres titres avec ce grand club devienne une réalité. Je suis optimiste quant à ce que nous pouvons accomplir ensemble grâce à notre ambition commune (…) J’ai hâte de retrouver de grands amis et de grands joueurs. Je suis également impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et entraîneurs. », a déclaré Luis Suarez dans le communiqué du club.