Officiel: Luis Suarez offre le championnat d’Uruguay au Nacional

Double buteur lors de la victoire (4-1) contre Liverpool, Luis Suarez a offert le titre de champion d’Uruguay à son club formateur, le National.

Pouvait-il rêver d’une meilleure manière de faire ses adieux à son club de cœur. Pour son dernier match avec le National, qu’il a rejoint cet été après une carrière impressionnante en Europe, Luis Suarez a offert le titre de champion d’Uruguay à son club formateur (le 49e de son histoire). L’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Ajax a inscrit un doublé (50è, 96è), pour donner la victoire (4-1) au National contre Liverpool, lors du duel pour le titre.

La meilleure manière possible pour Luis Suarez de boucler la boucle avec son club de cœur et de partir comme un roi, avec en prime une préparation réussie avant le début de la Coupe du monde 2022, prévue le 20 novembre prochain. En effet, avec 16 matches dans les jambes, l’ancienne gloire du Barça semble prête pour le voyage au Qatar. Pour rappel, la céleste évoluera dans le très relevé groupe H, en compagnie du Portugal, du Ghana et de la Corée du Sud.

Après ce passage dans son pays, Luis Suarez pourrait revenir en Europe lors du prochain mercato hivernal. Au cours du dernier marché estival, il avait d’ailleurs été lié à plusieurs clubs du vieux continent, notamment l’Ajax, Aston Villa, Séville, la Real Sociedad et Dortmund. Sinon, El Pistolero pourrait aussi rejoindre les Etats Unis et la MLS. Quoi qu’il en soit, le serial buteur ne devrait pas manquer de propositions pour la suite de sa carrière.