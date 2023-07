Officiel: Luis Enrique est le nouvel entraineur du PSG

Dans un communiqué publié sur son compte ce mercredi, le PSG a officialisé l’arrivée de Luis Enrique sur son banc. L’espagnol, qui prend la suite de Christophe Galtier débarqué un peu plus tôt dans la journée, s’engage avec le champion de France jusqu’en 2025.

“Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle. Le technicien espagnol s’est engagé sur un contrat de deux saisons.”, lit-on dans le communiqué du club parisien. Après avoir scruté plusieurs noms, dont Julian Nagelsmann ou encore José Mourinho, la direction du PSG a donc décidé de faire confiance à l’ancien entraîneur du FC Barcelone.

D’ailleurs, lors de son parcours chez les Blaugrana, Luis Enrique a simplement remporté tous les trophées possibles. Au cours de la saison 2014-2015 avec le Barça, il accomplit un exploit remarquable en remportant simultanément la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe d’Espagne, ce qui constitue un triplé historique. Quelques mois plus tard, il ajoute à son palmarès une Supercoupe, ainsi que la Coupe du Monde des Clubs. Son parcours au sein du FC Barcelone se termine en 2017, après avoir remporté le titre de champion d’Espagne en 2016 et deux Coupes d’Espagne en 2016 et 2017.

🆕✍️



Paris Saint-Germain se complace en anunciar la llegada de Luis Enrique como entrenador del equipo profesional.



El DT español ha firmado un contrato por dos temporadas. 🔴🔵#WelcomeToParisLuisEnrique pic.twitter.com/OLHLaDQjej — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 5, 2023 - Publicité-

Luis Enrique a ensuite dirigé la sélection nationale espagnole de juillet 2018 à juin 2019, puis de novembre 2019 jusqu’en décembre 2022. Avec la Roja, il atteint la demi-finale de l’Euro 2020 et la finale de la Ligue des Nations (2021). Désormais, il espère aider son nouveau club à atteindre ses objectifs, notamment en Ligue des champions. « Je suis ravi d’arriver à Paris pour y vivre une nouvelle expérience. C’est tellement excitant de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre dans cette ville, d’apprendre une nouvelle langue et surtout d’entraîner le PSG. », a-t-il déclaré dans le communiqué du club

