Officiel: l’Olympique Lyonnais s’offre un international anglais

L’Olympique Lyonnais s’est offert le milieu de terrain polyvalent anglais Ainsley Maitland-Niles (25 ans). Le club français a annoncé la nouvelle ce lundi via un communiqué sur son site officiel.

“L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée de l’international anglais Ainsley Maitland-Niles pour 4 saisons. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, libre de tout contrat, s’est engagé avec le club jusqu’au 30 juin 2027.”, peut-on lire dans la publication lyonnaise.

Un gros renfort pour l’OL, qui pourra surtout profiter de la polyvalence de son nouvel élément. En effet, le joueur de 25 ans a joué à six postes différents avec Southampton, club au sein duquel il a évolué la saison dernière. Il a notamment été utilisé en tant que latéral droit et gauche, milieu défensif et offensif, ainsi que sur les côtés par les Saints.

Né à Londres en 1997, Ainsley Maitland-Niles rejoint l’académie d’Arsenal dès l’âge de 6 ans, où il fait preuve de performances remarquables à tous les niveaux de jeunes. Il fait ses débuts avec l’équipe professionnelle le 9 décembre 2014, lors d’un match de la Ligue des Champions contre Galatasaray.

Au cours de la saison 2015/2016, il est prêté à Ipswich, où il dispute 32 matches en Championship, avant de revenir à Arsenal. Devenu international anglais et Champion du Monde U20 avec l’Angleterre en 2017, Ainsley Maitland-Niles enchaîne avec succès les performances avec les Gunners et décroche ses premières sélections avec l’équipe nationale des « Three Lions ».

Il est ensuite prêté successivement à West Bromwich Albion (2021), puis à l’AS Roma (2022), où il remporte la Conference League, et enfin à Southampton l’année dernière. Tout au long de son parcours, il porte le maillot d’Arsenal à 132 reprises et s’illustre en remportant quatre trophées majeurs : deux Coupes d’Angleterre et deux Community Shield.

« Je suis très heureux de signer ici. Si on m’avait dit à l’âge de 6 ans que je serais un jour à l’Olympique Lyonnais, je n’aurais jamais pu l’imaginer ! Je devais absolument saisir cette opportunité. Mon poste préféré ? Milieu de terrain. J’espère m’imposer à ce poste, mais je suis prêt à travailler n’importe où pour aider l’équipe. », lâche le joueur anglais, dans le communiqué de l’OL.

