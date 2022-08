Officiel: L’OGC Nice s’offre Nicolas Pépé

L’OGC Nice a officialisé ce jeudi, l’arrivée en prêt de l’ivoirien Nicolas Pépé, en provenance d’Arsenal.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Après trois saisons compliquées du côté d’Arsenal, Nicolas Pépé effectue son retour en Ligue 1. L’ivoirien débarque en effet à l’OGC Nice, sous forme de prêt sans option d’achat. Une bonne recrue pour le club français qui va redynamiser son attaque pour aller chercher les places européennes et, pourquoi pas, la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions.

«L’OGC Nice et Arsenal sont tombés d’accord sur le prêt (sans option d’achat) de Nicolas Pépé. Le nouvel Aiglon a été présenté au public niçois avant le coup d’envoi du match retour de barrage. A Nice, Pépé évoluera sous les ordres de Lucien Favre, au sein d’un club qui attend que son talent et son expérience tirent le groupe rouge et noir vers le haut», annonce le club français dans un communiqué.

Pas vraiment dans les plans de l’entraîneur des Gunners Mikel Arteta pour la saison à venir, Nicolas Pépé n’a pratiquement pas été utilisé par le technicien espagnol lors du dernier exercice (20 matches disputés TCC dont seulement 5 titularisations, 3 buts et 6 passes décisives). De retour en France, Pépé aura l’opportunité de véritablement se relancer, dans le championnat au sein duquel il s’est révélé.

Lors de sa dernière saison avec Lille en 2019, l’attaquant de 26 ans avait terminé deuxième meilleur buteur et deuxième meilleur passeur du championnat français, avec 22 buts marqués (dont 9 pénaltys) et 11 offrandes.