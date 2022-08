Officiel: l’ivoirien Maxwell Cornet rebondit à West Ham

Le club de Premier League, West Ham, a officialisé l’arrivée de l’attaquant ivoirien, Maxwel Cornet, en provenance de Burnley. L’avant-centre des Eléphants s’engage avec les Hammers pour les cinq prochaines saisons.

Après Burnley, Maxwel Cornet va vivre sa deuxième expérience dans un club de Premier League. L’attaquant ivoirien s’est en effet engagé avec West Ham pour les cinq prochaines saisons. L’annonce a été faite par les Hammers dans un communiqué publié vendredi sur leur site officiel. Le montant de l’opération s’élève à plus de 20 millions d’euros.

L’ex-Lyonnais sort d’une belle saison avec Burnley, avec neuf buts inscrits en 26 matchs de Premier League. Il a d’ailleurs été élu footballeur de l’année par les supporters du club, relégué en Championship (D2 anglaise). Un bon point de chute donc pour l’Eléphant ivoirien qui va poursuivre sa carrière au sein de l’élite anglais.

« C’est une nouvelle étape pour moi de rejoindre ce grand club et je suis vraiment heureux d’être ici, de faire partie du projet pour le club. Je suis impatient de commencer, a déclaré Maxwel Cornet après sa signature. Tout le monde sait que le niveau de la Premier League est très élevé et je veux jouer ici pour cela, donc je suis vraiment heureux d’être ici pour la prochaine étape de ma carrière. Ce sera extraordinaire de jouer devant les 62.500 fans du London Stadium. J’ai joué ici pour Burnley la saison dernière et je suis impatient de vivre cette expérience en tant que joueur de West Ham. » Les Hammers débutent leur saison ce dimanche avec la réception de Manchester City, champion en titre.

