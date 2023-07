Officiel: Liverpool s’offre un nouveau renfort

Dans un communiqué publié ce dimanche après-midi, Liverpool a officialisé l’arrivée du milieu de terrain hongrois Dominik Szoboszlai. Un joli coup pour les Reds, qui ont déboursé 70 millions d’euros pour finaliser l’opération, selon les médias britanniques.

Désireux de renforcer son milieu de terrain après les départs massifs dans ce secteur cet été (Naby Keïta, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Melo et Fabio Carvalho), Liverpool passe la seconde vitesse. Après la venue d’Alexis Mac Allister en provenance de Brighton, les Reds ont annoncé ce dimanche le transfert du prodigieux Dominik Szoboszlai. Pour boucler l’opération, le club de la Mersey a tout de même déboursé une jolie somme estimée à environ 70 millions d’euros pour convaincre Leipzig de libérer son joueur.

«Le Liverpool FC a finalisé la signature de Dominik Szoboszlai du RB Leipzig, sous réserve d’un permis de travail. Le milieu de terrain hongrois devient le deuxième nouvel ajout des Reds à la fenêtre estivale après avoir accepté les conditions et passé avec succès un examen médical, suivant les traces d’Alexis Mac Allister», a écrit LIverpool sur son site officiel pour annoncer la nouvelle.

Les premiers mots de Dominik Szoboszlai

Le jeune joueur a grandi au sein de la machine Red Bull, d’abord avec Salzbourg à partir de 2017, puis avec le RB Leipzig depuis l’hiver 2021. Cette saison a été celle où il a véritablement fait ses preuves avec les Saxons. Devenant le maître à jouer de son équipe, il a brillé avec 10 buts et 13 passes décisives lors de ses 46 apparitions.

Originaire de Hongrie, Szoboszlai est déjà un capitaine confirmé de son pays, avec 32 sélections et 7 buts à son actif. Il a été un élément clé dans la qualification de la Hongrie pour l’Euro 2020, démontrant son influence sur le terrain. Avec sa capacité à jouer en tant que milieu offensif et à évoluer sur les ailes, surtout du côté droit, il sera un atout précieux pour Jürgen Klopp et les Reds. Et il a hâte de prouver sa valeur sur le terrain.

«C’est vraiment, vraiment bien. J’ai apprécié les derniers jours et j’ai hâte de mieux connaître tout le monde. Les trois ou quatre derniers jours ont été très longs ; ce n’était pas si facile. Mais à la fin je suis là, je suis content et j’ai hâte de commencer. Un club vraiment historique, de très bons joueurs, un bon entraîneur, tout va bien. Pour moi, c’était parfait pour franchir une nouvelle étape dans un club comme celui-ci. Les supporters, le stade, tout est vraiment bien.», a-t-il déclaré après sa signature, dans des propos relayés par Footmercato.

