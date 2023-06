Officiel: Liverpool s’offre sa première recrue estivale

-Publicité-

Dans un communiqué publié sur son site ce jeudi, Liverpool a officialisé la venue du meilleur de terrain Alexis Mac Allister, en provenance de Brighton.

Après une saison ratée, ou le club a terminé seulement 5e de Premier League se faisant éjecter de la Ligue des champions, Liverpool a lancé les grandes manœuvres pour étoffer son effectif. Et le milieu de terrain était le secteur le plus visé, après les départs de Naby Keïta et James Milner cet été, en fin de contrat. Dans cette logique, ce jeudi, les Reds ont officialisé leur première recrue estivale. Il s’agit du milieu de terrain argentin de Brighton, Alexis Mac Allister (24 ans).

«Le Liverpool FC a conclu un accord pour le transfert d’Alexis Mac Allister de Brighton & Hove Albion sur un accord à long terme pour un montant non divulgué. Le joueur de 24 ans a passé avec succès un examen médical et convenu de conditions personnelles pour devenir la première recrue des Reds pour le mercato estival. Mac Allister arrivera à Anfield moins de six mois après avoir aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde au Qatar en décembre dernier, clôturant une saison très impressionnante avec Brighton.», peut-on lire dans le communiqué du club de la Mersey pour annoncer la nouvelle.

We have reached an agreement for the transfer of @alemacallister from Brighton & Hove Albion on a long-term deal for an undisclosed fee ✍️ — Liverpool FC (@LFC) June 8, 2023

Les premiers mots de Mac Allister

Sur un nuage, après l’officialisation de son transfert, Alexis Mac Allister a livré ses premières impressions sur le site officiel du club. «C’est incroyable. C’est un rêve devenu réalité, c’est incroyable d’être ici et j’ai hâte de commencer. Je voulais être là dès le premier jour de la pré-saison, donc c’est bien que tout soit fait. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers. Ce fut une année fantastique pour moi, entre la Coupe du monde, ce que nous avons réalisé avec Brighton. Mais maintenant il est temps de penser à Liverpool et d’essayer d’être un meilleur joueur et un meilleur être humain chaque jour.

Depuis que j’ai gagné la Coupe du monde, j’ai dit que je voulais gagner plus de trophées et je pense que ce club m’aidera à le faire. C’est le but et quand vous êtes dans un grand club comme celui-ci, vous devez gagner des trophées. Alors, c’est ce que je veux. Depuis que je suis arrivé ici, je peux voir à quel point ce club est grand, les joueurs que nous avons, le staff, tout le monde. Je suis vraiment content et j’ai hâte de jouer pour ce club.», a-t-il lâché, tout heureux.

Alexis Mac Allister a connu une saison exceptionnelle sous le maillot de Brighton, ce qui l’a propulsé parmi les meilleurs milieux de terrain de Premier League ces derniers mois. Au cours de la dernière saison, le joueur formé à l’Argentina Juniors a connu sa période la plus productive en Angleterre, marquant notamment 10 buts et délivrant une passe décisive. Ses performances l’ont même placé parmi les finalistes pour le prix du meilleur jeune joueur de Premier League, finalement remporté par l’attaquant norvégien Erling Haaland.

