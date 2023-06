Officiel: Lionel Messi quitte le PSG

Dans un communiqué publié ce samedi, le PSG a officialisé le départ de Lionel Messi. En fin de contrat dans quelques semaines, l’Argentin ne prolongera pas son bail.

C’était annoncé depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Lionel Messi ne sera pas un joueur du PSG la saison prochaine. Après deux saisons passées avec les pensionnaires du Parc des Princes, la Pulga, dont le contrat expire le 30 juin prochain, ne prolongera pas l’aventure. Le club de la capitale française a annoncé la nouvelle ce samedi, via un communiqué sur son site.

«Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23. Le Club tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France» peut-on lire dans la publication du récent vainqueur de la Ligue 1.

Le passage de Messi au PSG a été pour le moins mitigé. Après une première saison d’adaptation, la Pulga s’est un peu retrouvée lors de cet exercice, avec 16 buts et 16 passes décisives en championnat. De plus, il a marqué 4 fois en Ligue des Champions pour 4 offrandes. Pas suffisant pour satisfaire les supporters parisiens, qui s’en sont pris à plusieurs reprises à l’Argentin, après l’élimination en LDC et son escapade en Arabie Saoudite.

Lionel Messi a tout de même fait ses adieux aux fans dans le communiqué du club. «Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années. Je leur souhaite le meilleur pour la suite», déclare-t-il sobrement. Désormais, le champion du monde 2022 pourra se concentrer sur son avenir. Selon les dernières informations, un contrat juteux l’attend en Arabie saoudite. Un retour au FC Barcelone est également évoqué.

