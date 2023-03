Officiel: les dates de la phase finale de la CAN 2023 dévoilées

La CAF a dévoilé les dates d’ouverture et de clôture de la phase finale de la CAN 2023. Et l’instance a fixé la compétition du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

Encore un an et le continent africain vibrera au rythme de la CAN 2023. La 34è édition de la grande messe du foot aura lieu en 2024 en Côte d’Ivoire. A un peu moins d’un an du coup d’envoi de la compétition, la Confédération africaine de football a dévoilé les dates d’ouverture et de clôture du tournoi.

Ainsi, la plus grande compétition africaine sera lancée le samedi 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d’Ebimpe, à Abidjan. La finale, elle, se tiendra le 11 février 2024. Les stades de Bouaké (centre, 40 000 places), Yamoussoukro (centre, 20 000 places), San Pedro (sud-ouest, 20 000 places), Korhogo (nord, 20 000 places) et le fameux Stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, d’une capacité de 33 000 places, abriteront les autres matchs du tournoi.

𝗠𝗔𝗥𝗞 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗔𝗥𝗦! 🗓️



JAN 13: Kick-Off

FEB 11: Final



Official dates for the 2023 #TotalEnergiesAFCON in Cote d’Ivoire are confirmed! 🙏 — CAF (@CAF_Online) March 30, 2023

Au total 24 sélections participeront à cette édition, dont 7 qualifiés sont déjà connus : la Côte d’Ivoire (pays-hôte), le Sénégal (tenant du titre), le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et la Tunisie. Le reste sera connu lors des deux dernières journées des éliminatoires. Quant à la date du tirage au sort, elle est fixée en septembre prochain, à la fin de la dernière journée des phases qualificatives.

Il convient de rappeler que la CAN devait initialement se tenir en juin/juillet 2023. Toutefois, en juillet 2022, la CAF a décidé de la reporter au début de l’année 2024 afin d’éviter la saison des pluies en Côte d’Ivoire . La Confédération Africaine de Football a exprimé sa satisfaction quant à un intérêt sans précédent de la part des détenteurs de droits de licences de médias mondiaux et prévoit des audiences télévisées et des fréquentations de stade record pour la CAN 2023. Pour rappel, c’est le Sénégal qui a remporté la dernière édition, tenue au Cameroun, en battant l’Egypte en finale (0-0, t.a.b. 4-2), le 6 février 2022.