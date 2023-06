Officiel: Leonardo Jardim débarque au Qatar

Le technicien portugais, ancien coach de Monaco, Leonardo Jardim a été officialisé ce lundi sur le banc d’Al-Rayyan au Qatar.

Convoité depuis des mois par Al-Rayyan, l’entraîneur portugais, Leonardo Jardim, s’est engagé avec le club qatari ce lundi. L’ancien coach de Monaco signe un contrat de deux ans avec sa nouvelle équipe. L’information a été officialisée par Al Rayyan via un communiqué sur son site. “Al-Rayyan Club a annoncé qu’il avait signé un contrat avec l’entraîneur portugais Leonardo Jardim pour deux saisons pour diriger la première équipe de football, à partir de la nouvelle saison 2023-2024.”, peut-on lire dans la publication de l’équipe.

“Jardim a une belle carrière dans les stades européens avec Braga, le Sporting portugais et l’Olympiacos grec, avec qui il a remporté les titres de Ligue et de Coupe en 2013. Il a également réussi à mener Monaco à remporter le titre de champion de France après une absence de 17 ans, et atteindre les demi-finales de la Ligue des champions européenne. L’entraîneur portugais a poursuivi ses exploits en remportant la Ligue des champions de l’AFC avec Al-Hilal Al-Saudi aux côtés de la Super Coupe saoudienne, et il a également remporté le titre de la Ligue des Émirats arabes unis avec l’équipe de jeunes d’Al-Ahly.”, précise le communiqué du club qatari.

- Publicité-

Al-Rayyan Sports Club, plus couramment abrégé en Al-Rayyan, est un club omnisports qatarien fondé en 1967 et basé à Al Rayyan. Le club comporte 5 sections : football, handball, basket-ball, volley-ball et athlétisme. Leonardo Jardim prendra donc en charge la section football.

Articles similaires