Officiel: Leonardo Bonucci quitte la Juventus pour la Bundesliga

C’est sûrement l’un des transferts les plus inattendus de ce mercato estival. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat, Leonardo Bonucci a quitté la Juventus ce vendredi pour rejoindre l’Union Berlin.

Le club de la Bundesliga a annoncé la nouvelle sur son site. “Le FC Union Berlin a recruté le champion d’Europe en titre Leonardo Bonucci. Le joueur de 36 ans passe de la Juventus Turin, championne du record d’Italie, à l’Alte Försterei.”, a écrit l’équipe allemande. Un renfort de poids pour l’Union Berlin, qui va disputer la Ligue des champions cette saison. Les Hommes en Fer sont d’ailleurs logés dans le groupe du Real Madrid.

«C’est quelque chose de spécial pour moi de franchir le pas de l’étranger pour la première fois de ma carrière. À l’Union, j’ai l’opportunité de continuer à jouer au plus haut niveau et de soutenir l’équipe avec mon expérience dans trois compétitions exigeantes. « J’ai vraiment hâte de franchir cette nouvelle étape de ma carrière« , confie Leonardo Bonucci à propos de son engagement avec l’Union Berlin.

Aus Turin nach Köpenick: Leonardo Bonucci wird Unioner#fcunionhttps://t.co/x6L72qPeTE — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 1, 2023 - Publicité-

De son côté, Oliver Ruhnert, directeur général du football professionnel masculin de l’Union, n’a pas caché la joie du club d’accueillir une telle légende. « Avec Leonardo, nous recrutons un joueur avec beaucoup d’expérience. Il a prouvé ses qualités pendant de nombreuses années tant au niveau national qu’international. Nous sommes convaincus qu’avec sa mentalité et sa flexibilité, il élargira nos options en défense et élèvera encore plus le niveau », a déclaré en commentant cette décision.

Leonardo Bonucci a débuté sa carrière professionnelle à l’Inter Milan en mai 2006. Après un prêt au FCB Trévise en 2007, il a joué pour l’AC Pisa lors de la saison 2008/09, disputant 18 matches de championnat. En 2009/10, il s’est imposé en Serie A avec l’AS Bari, jouant tous les 38 matches de championnat et marquant un but. Il a ensuite été signé par la Juventus, où il a joué la majeure partie de sa carrière, à l’exception d’une saison à l’AC Milan en 2017/18. Au total, Bonucci a disputé plus de 500 matchs avec la Juventus, remportant neuf titres de champion et quatre coupes.

Articles similaires