Officiel: Lee Kang-In débarque au PSG

-Publicité-

Le PSG a officialisé l’arrivée de l’attaquant Sud-coréen, Lee Kang-In, qui s’est engagé pour cinq ans avec le club parisien, en provenance de Majorque.

Le PSG s’offre une nouvelle recrue estivale. le club parisien a officialisé samedi l’arrivée de l’attaquant Sud-coréen Lee kang-In. Agé de 22 ans, le jeune ailier a signé pour cinq saisons avec les Rouge & Bleu en provenance de Majorque. Formé au FC Valence, l’attaquant aura coûté 22 millions d’euros à ses nouveaux dirigeants.

Un montant pas si élevé pour un joueur qui a marqué 6 buts et délivré 7 passes décisives lors de la saison écoulée. Premier Sud-coréen à signer dans le club de la capitale, le désormais ancien de Majorque va faire ses preuves chez les champions de France, où sa principale mission sera de gagner sa place au milieu de terrain déjà bien garni. De son côté, le PSG signe sa quatrième recrue estivale après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte.

- Publicité-

« C’est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est l’un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Je suis impatient de rencontrer les supporters et de leur faire plaisir sur le terrain », a déclaré après son officialisation l’international Sud-coréen qui portera le numéro 19 au PSG.

«Mon objectif est de toujours aider l’équipe au maximum, pour aider le club à gagner à remporter chaque match, et le plus de titres possibles », a-t-il ajouté. Premier test, dans quelques semaines.

🚨 Lee Kang-in vient de signer OFFICIELLEMENT pour le PSG (et la hype est là 🔥)



Venez découvrir (ou redécouvrir) notre TALK CS qui fait une présentation complète du joueur et si celui-ci peut s’imposer à Paris !! ❤️💙🇰🇷 ⤵️https://t.co/86S5NQKb9P pic.twitter.com/HKhvQnirtC — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 8, 2023

Articles similaires