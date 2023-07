Officiel: le sénégalais Ismaïla Sarr rejoint l’Olympique de Marseille

C’était annoncé depuis des jours, c’est désormais officiel. L’ailier sénégaisli Ismaila Sarr est un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille. Le Lion de la Teranga s’est engagé avec le club français après quatre saisons passées du côté de Watford.

Le troisième de la dernière édition de Ligue 1 a annoncé la nouvelle ce mardi, via un communiqué sur son site officiel. «L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Ismaïla Sarr en provenance du Watford FC. L’ailier s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. L’OM souhaite la bienvenue à Ismaïla Sarr.», précise à ce titre la publication de la formation marseillaise.

“Formé à l’AS Génération Foot au Sénégal, Ismaïla Sarr débute sa carrière en 2016 au FC Metz. Après une première saison remarquée, l’attaquant sénégalais s’engage en faveur du Stade Rennais FC à l’été 2017, dispute 77 rencontres, marque 18 buts et délivre 16 passes décisives en deux saisons. Il remporte la Coupe de France avec le club breton en 2019. Cette même année, c’est dans la banlieue nord-ouest de Londres à Watford qu’Ismaïla Sarr décide de poser ses valises. Sous les couleurs des Hornets, il inscrit 34 buts et compte 24 passes décisives en 131 rencontres jouées.”, ajoute le communiqué de l’OM.

𝐅𝐞𝐮 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭 en vue sur Massalia ! 🔥

𝐈𝐬𝐦𝐚𝐢𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐫 🇸🇳 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de Watford#OdysséeMassalia 🏛️🔵⚪️ pic.twitter.com/AeiKOMvUcL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2023 - Publicité-

Le joueur originaire de Saint-Louis affiche un impressionnant total de 54 sélections sous les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal, malgré son jeune âge (25 ans). En 2022, il a été un acteur clé dans la victoire de son pays lors de la Coupe d’Afrique des Nations. Sa polyvalence en tant qu’ailier droit lui permet également de jouer à gauche ou en pointe, ce qui en fait un atout majeur pour son nouvel équipe.

La saison passée en Championship, Sarr a été particulièrement remarquable avec son équipe Watford. En 39 matches disputés, le jeune buteur de 25 ans a réussi à marquer 10 buts et à délivrer 6 passes décisives, confirmant ainsi son talent et son potentiel.Fort de ces performances et de sa progression constante, le prometteur attaquant de 25 ans est désormais prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant l’Olympique de Marseille. Avec son arrivée au sein du club français, les attentes sont élevées quant à son impact positif sur l’équipe.

