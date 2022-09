Officiel: le sénégalais Abdou Diallo quitte le PSG en prêt

Abdou Diallo quitte le PSG pour rejoindre Leipzig. L’opération prend la forme d’un prêt d’un an avec option d’achat.

Le PSG continue de réduire son effectif. Quelques minutes après avoir annoncé les départs de Layvin Kurzawa, prêté à Fulham, et Idrissa Gueye, qui est retourné à Everton, le club de la capitale française a officialisé le prêt de son défenseur central Abdou Diallo. L’international sénégalais rejoint Leipzig pour un an. Le club allemand a la possibilité de le garder définitivement grâce à l’option d’achat inclus dans le contrat.

Bonjour, @Abdou_diallo_!#RBLeipzig verpflichtet Abdou #Diallo leihweise für ein Jahr. Der Abwehrspieler wechselt bis Sommer 2023 von @PSG_inside zu den Roten Bullen.



"Ich freue mich sehr, Teil dieser starken Mannschaft zu werden und jetzt im #RBL-Trikot auflaufen zu können!" — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 1, 2022

“Né en France, il a été formé à l’AS Monaco, a fait ses premières expériences professionnelles à Monaco et au SV Zulte Waregem en Belgique avant de rejoindre le 1. FSV Mainz 05 en Bundesliga en juillet 2017. Après une saison et 30 matchs pour Mayence, le gaucher a rejoint le Borussia Dortmund et y est également devenu un habitué (38 matchs) avant d’être signé par le Paris Saint-Germain après une saison pour le BVB”, précise le communiqué de Leipzig pour annoncer la nouvelle.

Pour le site de son nouveau club, Abdou Diallo a déclaré: « Je connais bien le RB Leipzig et la philosophie de jeu du club grâce aux duels avec Mayence, Dortmund et Paris. Maintenant, je suis très heureux de faire partie de cette équipe solide et de pouvoir jouer sous le maillot RBL dans la Red Bull Arena. C’est bien d’être de retour en Bundesliga. Le RB Leipzig a de grandes ambitions et beaucoup de potentiel – nous avons un excellent travail et une saison passionnante devant nous.«