Officiel: le Sénégal candidat à l’organisation de la CAN 2027

Au détour d’un déplacement à Saint-Louis lundi, le ministre des sports, Yankhoba Diatara, a officiellement annoncé la candidature du Sénégal à l’organisation de la CAN 2027.

«Nous ne savons pas encore si le Sénégal est candidat à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Ce sont des questions qui relèvent de la souveraineté nationale« , indiquait la semaine dernière le président de la FSF, Augustin Senghor, qui s’en remettait aux autorités politiques. Et ces dernières n’ont pas pris de temps pour trancher.

En déplacement à Saint-Louis lundi pour présider une réunion du Comité Régional de Développement, le ministre des sports, Yankhoba Diatara, a annoncé la candidature du Sénégal à l’organisation de la CAN 2027. Face aux journalistes, le politicien a expliqué que le stade Me Babacar Seye va être remplacé par un complexe sportif comprenant un nouveau et un Palais des sports (piste d’athlétisme, arène, piscine olympique) pour faire de Saint-Louis une ville hôte de la CAN 2027.

« Ce projet de délocalisation du stade Me Babacar Seye d’un montant initial de 17 milliards de francs CFA pour une capacité de 15 000 places sera renforcé à 30 000 places avec toutes les commodités d’homologation dignes d’un stade international sur une superficie de 15ha. Nous avons l’ambition de doter Saint Louis d’un stade de niveau mondial pour accueillir une poule lors de la CAN 2027 à l’organisation de laquelle le Sénégal a postulé », a glissé le ministre.

Début avril dernier, la Confédération africaine de football avait indiqué que l’organisateur de la CAN 2027 sera désigné en fin septembre prochain, en même temps que le pays hôte de la CAN 2025.

