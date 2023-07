Officiel: le Real Madrid s’offre la pépite Arda Güler

-Publicité-

Les médias européens ont annoncé de concert hier que le Real Madrid était passé devant le FC Barcelone dans la course pour signer la sensation du moment, Arda Güler. Tout fier de leur coup, les Merengue ont officialisé la venue du jeune milieu du terrain turc, en provenance de Fenerbahçe, ce jeudi.

« Arda Güler, nouveau joueur du Real Madrid. Le footballeur turc a 18 ans et arrive dans notre club après avoir remporté la Coupe de Turquie et avoir été élu MVP de la finale. Notre club intègre à son effectif l’un des jeunes footballeurs avec le plus de potentiel dans le monde », a écrit le club espagnol dans un communiqué sur son site officiel.

Güler s’engage jusqu’en 2029 avec le Real Madrid. L’indemnité de transfert n’a pas fuité. Le joueur sera officiellement présenté ce vendredi midi dans la capitale espagnole. À peine âgé de 18 ans, Arda Güler a connu une ascension fulgurante lors de la saison 2022-2023. Il a notamment disputé 35 matchs toutes compétitions confondues, dont 18 en tant que titulaire. Il s’est fait remarquer en marquant six buts et en délivrant sept passes décisives.

Sa présence sur le terrain a été particulièrement remarquée lors de la dernière campagne de Ligue Europa, au cours de laquelle le Fenerbahçe a malheureusement été éliminé en huitièmes de finale par le FC Séville, équipe qui allait finalement remporter la compétition. Désormais, il fait le grand saut dans l’un des clubs les plus prestigieux du monde. Et il est très fier de son choix.

« C’est difficile de dire au revoir, mais je devais prendre cette décision pour rendre encore plus fiers ceux qui ont cru en moi, pour donner de l’espoir à ceux qui étaient sur le point d’abandonner et pour prouver que les jeunes turcs peuvent tout accomplir s’ils le veulent« , a confié le joueur sur son compte Instagram.

