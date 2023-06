Officiel: le Real Madrid prolonge Luka Modric

Luka Modric prolonge l’aventure d’une saison au Real Madrid, soit jusqu’en 2024. La nouvelle a été annoncée par le club madrilène ce lundi via un communiqué.

«Le Real Madrid CF et Luka Modrić ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2024.”, a écrit le Real Madrid dans une publication sur son site officiel. Une nouvelle prolongation de contrat qui vient s’ajouter à celle de Toni Kroos, Nacho et Dani Ceballos. En plus des signatures de Joselu, Fran Garcia et Jude Bellingham.

Luka Modrić a intégré les rangs du Real Madrid en 2012. Durant ses onze saisons sous le maillot Merengue, il a participé à 488 matchs et remporté 23 titres dont 5 Ligues des Champions, 5 Coupes du Monde des Clubs, 4 Super Coupes d’Europe, 3 Ligues, 2 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d’Espagne. Une véritable légende de la Casa Blanca, aussi bien sur le plan collectif qu’individuel. Car, en termes de trophée personnel, Lukita n’est pas en reste.

“Modrić a remporté les récompenses individuelles ultimes au cours de sa carrière en tant que joueur du Real Madrid, notamment le Ballon d’Or 2018, le Prix du meilleur joueur de l’année de la FIFA 2018, le Prix du joueur de l’année de l’UEFA 2017/18, le Mondial des clubs 2017. Ballon d’Or de la Coupe, et cette saison, il faisait partie du FIFA/FIFPro World XI pour la sixième fois de sa carrière.”, précise le communiqué du Real Madrid, qui ajoute: “Il a également remporté le Ballon d’or à la Coupe du monde en Russie et le Ballon de bronze à la Coupe du monde au Qatar.”

Du haut de ses 37 ans, la saison prochaine, Luka Modric aura certainement un rôle de supersub et d’accompagnateur des jeunes tels que Tchouameni, Camavinga ou la nouvelle recrue Jude Bellingham. Lors de sa présentation, le milieu de terrain anglais a d’ailleurs affiché sa hâte de jouer aux côtés de Modric et de son compère Toni Kroos.

