Officiel: le Real Madrid laisse filer sa pépite Takefusa Kubo

Barré par la concurrence au Real Madrid, Takefusa Kubo va évoluer sous les couleurs de la Real Sociedad la saison prochaine. Les Bleu et Blanc ont annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur leur site ce lundi soir.

C’est désormais officiel. Takefusa Kubo va quitter le Real Madrid pour la Real Sociedad. La nouvelle a été annoncée par le club évoluant à l’Anoeta ce lundi soir. La durée de son contrat et le montant de son transfert n’ont pas été révélés.

“Take Kubo est arrivé à Donostia en fin d’après-midi pour finaliser son transfert à la Real Sociedad. Le footballeur japonais a atterri à l’aéroport d’Hondarribia vers 20h30, où l’attendaient le directeur du football, Roberto Olabe, et Erik Bretos, responsable de la cellule de recrutement du football professionnel. Le footballeur japonais subira demain (ce mardi) un examen médical à la polyclinique de Gipuzkoa et, une fois les tests physiques passés, il signera son contrat avec le club et sera officiellement présenté comme un nouveau joueur”, a écrit le club espagnol.

Takefusa Kubo avait été recruté par le Real Madrid en 2019 en provenance du FC Tokyo malgré un fort intérêt du FC Barcelone mais aussi du Paris Saint-Germain. S’il n’a jamais été utilisé au Real Madrid en raison de la forte concurrence dans la capitale espagnole, l’international japonais a acquis en expérience lors de ses nombreux prêts à Majorque, Getafe et Villarreal. Malgré ce départ, le Real Madrid garde 50% des droits du joueur en prévision d’une future revente du club basque, et a intégré une clause de rachat dans les négociations selon la presse espagnole.