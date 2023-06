Officiel: le Real Madrid annonce le départ d’un joueur

Dans un communiqué publié ce samedi, le Real Madrid a officialisé le départ de Marco Asensio. Le joueur va disputer son dernier match sous les couleurs madrilènes ce weekend.

C’était annoncé depuis des semaines, c’est désormais officiel. En fin de contrat avec le Real Madrid dans quelques semaines, Marco Asensio ne prolongera pas. Le joueur de 27 ans, titulaire seulement 18 fois lors de ses 50 apparitions cette saison, veut plus de temps de jeu. Dans un communiqué publié ce samedi, les Merengue ont annoncé le départ de leur joueur en fin de saison.

«Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à Marco Asensio, un joueur qui a défendu notre blason et notre maillot pendant sept saisons. Nous, madridistas, n’oublierons jamais sa carrière et son comportement exemplaire pendant tout ce temps. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et il lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape», peut-on lire la publication du club de la capitale espagnole.

Présent au club depuis la saison 2013-2014, Marco Asensio a disputé 7 saisons sous le maillot du Real Madrid. Durant son passage, il a garni son armoire à trophées, avec pas moins de 17 titres dont 3 Ligue des Champions, 4 Coupes du Monde des Clubs et 3 Liga. Un palmarès spectaculaire qui l’a fait rentrer dans l’histoire du club mais également dans le cœur des supporters.

Si sa prochaine destination n’est pas encore connue, l’international espagnol est annoncé avec insistance du côté du PSG. Malgré le vif intérêt d’Aston Villa et d’Unai Emery, le joueur n’aurait pas été convaincu par la compétitivité du projet des Villans privilégiant un départ pour Paris. Un salaire de 10 millions d’euros annuels l’attendrait dans la capitale française.

