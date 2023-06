Officiel: le Real Madrid annonce le départ de Karim Benzema

La belle aventure entre le Real Madrid et Karim Benzema va prendre fin à l’issue de la saison. Le club espagnol a annoncé le départ de son capitaine ce dimanche matin, via un communiqué sur son site officiel.

Grosse bombe venant d’Espagne ce dimanche matin. Comme annoncé par plusieurs médias depuis quelques jours, Karim Benzema quitte le Real Madrid. Le capitaine Merengue va disputer son dernier match avec la Casa Blanca ce dimanche. L’actuel deuxième de Liga a officialisé la nouvelle via une publication sur son site et ses réseaux sociaux.

«Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club. Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes (…) La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir», est-il alors écrit dans le communiqué des Merengues.

Arrivé en 2009 en provenance de l’OL contre 35 M€, Karim Benzema va donc quitter le Real Madrid après 14 ans de bons et loyaux services. Critiqué pour son manque d’efficacité à ses débuts, KB9 a fini par convaincre tout le monde, formant avec Cristiano Ronaldo, l’un des duos les plus prolifique de l’histoire du club. Après le départ du portugais, KB9 est entré dans une autre dimension, devenant le leader des Madrilènes. Il a même remporté le Ballon d’Or en octobre dernier. En termes de palmarès, Benzema a remporté plusieurs titres collectifs avec le Real, mais on retiendra surtout ses 5 Ligues des Champions avec le club espagnol, un record pour un joueur français.

Mardi prochain, le 6 juin à la Ciudad Real Madrid, un dernier hommage sera rendu à celui qui fait désormais partie de la légende du Real Madrid. Après ça, le français pourra penser à la suite de sa carrière. Selon les dernières informations, il devrait rejoindre Al Ittihad en Saudi Pro League, où évolue déjà son ancien partenaire, CR7, joueur d’Al Nassr depuis le mois de décembre.

