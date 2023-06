Officiel: le Real Madrid annonce l’arrivée d’un attaquant

Dans un communiqué publié sur son site ce lundi, le Real Madrid a officialisé l’arrivée en prêt de l’attaquant espagnol Joselu.

Après le départ surprise de Karim Benzema pour l’Arabie Saoudite cet été, le Real Madrid s’était mis à la recherche d’un nouvel attaquant. Et en attendant de mettre la main sur une star de classe mondiale, comme Harry Kane ou Kylian Mbappé, les Merengue ont réussi à attirer Joselu. Auteur de 16 buts cette saison avec l’Espanyol Barcelone et meilleur buteur espagnol du championnat, le joueur de 33 ans débarque à Madrid sous la forme d’un prêt. La nouvelle a été officialisée ce lundi via un communiqué du Real Madrid.

“Le Real Madrid CF et le RCD Espanyol de Barcelone se sont mis d’accord sur le prêt du joueur Joselu, qui sera lié au club pour la saison prochaine, avec une option d’achat à la fin de celle-ci. Joselu a rejoint l’académie du Real Madrid à l’âge de 20 ans et a joué deux saisons à Castilla. Il a fait ses débuts avec l’équipe première du Real Madrid en 2011. Joselu est international avec l’équipe d’Espagne, avec laquelle il vient d’être proclamé champion de la Ligue des Nations 2023.”, précise le deuxième de la dernière édition de la Liga.

“Le mardi 20 juin, à 11h00 à la Cité du Real Madrid , la cérémonie de présentation de Joselu en tant que nouveau joueur du Real Madrid aura lieu.Ensuite, Joselu comparaîtra devant les médias.”, ajoute le communiqué du club. Supporter invétéré du Real Madrid et parmi les meilleurs joueurs d’Europe dans le jeu aérien, Joselu va avoir une sacrée opportunité, à un âge plutôt avancé. S’il devait jouer dans un premier temps le rôle de remplaçant, le buteur pourrait se voir titularisé à la pointe de l’attaque madrilène la saison prochaine. Le club préférant attendre 2024 pour recruter Kylian Mbappé, aucun attaquant star ne devrait atterrit à Madrid cet été, lui laissant le champ libre.

