Officiel: le PSG s’offre Renato Sanches

Dans un communiqué publié ce jeudi soir, le PSG a officialisé la venue de Renato Sanches, en provenance de Lille. Le portugais s’engage pour les 5 prochaines années avec le champion de France.

C’etait déjà annoncé depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Grâce à son directeur sportif, Luis Campos, particulièrement habile sur ce marché des transferts, le PSG s’est offert le très bon coup Renato Sanches. Le transfert est estimé à 15 millions d’euros, selon la presse française «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Renato Sanches pour les cinq prochaines saisons. Le milieu de terrain portugais est lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2027», expliquent les Parisiens dans le communiqué publié pour annoncer la nouvelle.

Deux ans après son arrivée à Lille, Renato Sanches franchit donc une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant le PSG où il retrouvera des compatriotes comme Nuno Mendes, Danilo Pereira et l’ancien de Porto Vitinha, mais aussi son ancien coach au LOSC, Christophe Galtier. Et le Lisboète débarque avec la ferme intention de se frayer une place dans le onze titulaire. Surtout que des éléments comme Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye ou même Leandro Paredes, sont considérés comme indésirables et annoncés sur le départ.