Officiel: le PSG se sépare de Christophe Galtier

Dans un communiqué publié sur son site ce mercredi, le PSG a officialisé le départ de son entraîneur Christophe Galtier. Il devrait être remplacé par l’espagnol Luis Enrique.

C’était annoncé depuis la fin de la saison, c’est désormais officiel. Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur du PSG. Le technicien français quitte son poste après seulement une année, plombée par les mauvais résultats notamment en Ligue des champions. Le club parisien a annoncé la nouvelle ce mercredi via un communiqué sur son site.

“Au terme de l’exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. Le Club tient à souligner son professionnalisme et son engagement, qui ont permis aux Rouge & Bleu de remporter un historique onzième titre de Championnat de France ainsi qu’un Trophée des Champions”, précise la publication des franciliens.

Le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023 - Publicité-

Le 5 juillet 2022, Christophe Galtier a rejoint le Paris Saint-Germain. Dès le 31 juillet 2022, avec son équipe, il a remporté le Trophée des Champions en battant le FC Nantes (4-0) à Tel-Aviv. Une semaine plus tard, lors de la première journée de la Ligue 1, le club de la capitale a pris la tête en s’imposant 5-0 contre Clermont, et il n’a plus jamais lâché cette position tout au long de la saison, créant ainsi une première dans l’histoire du Championnat de France.

Luis Enrique sera le nouveau coach du PSG

Sous la direction de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain a remporté son 11e titre en Ligue 1, devenant ainsi le club le plus titré de l’histoire du Championnat de France. Malheureusement, ces accomplissements n’auront pas éclipsé les mauvaises prestations en Ligue des champions, ou le club s’est fait éliminé dès les huitièmes de finale par le Bayern. Le jeu pauvre proposé par l’équipe et le manque d’autorité sur le vestiaire ont également précipité le départ de l’ancien entraîneur de Lille.

L’annonce du successeur de Christophe Galtier ne devrait pas tarder. Après avoir exploré les pistes Julian Nagelsmann pour un étonnant duo avec Thierry Henry, ou encore José Mourinho et Thiago Motta, c’est finalement Luis Enrique qui reprendra le poste. L’Espagnol sera présenté à la presse ce mercredi dans l’après-midi au nouveau centre d’entraînement de Poissy.

