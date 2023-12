Officiel: le PSG prolonge Presnel Kimpembe

-Publicité-

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce mercredi soir, la prolongation de contrat de Presnel Kimpembe. Une petite surprise pour un joueur qui est absent des terrains pour blessures depuis de longs mois.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Presnel Kimpembe. Le défenseur central de 28 ans est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2026 », peut-on lire sur le site officiel du club.

De quoi ravir l’international Français. « Je suis très heureux de poursuivre mon histoire avec mon club de cœur. Je remercie le Paris Saint-Germain, son Président et ses supporters pour la confiance renouvelée. J’espère porter à nouveau ces couleurs le plus vite possible », a-t-il déclaré. Reste désormais à savoir quand il sera fixé sur sa véritable date de retour.

“À 28 ans, le défenseur central gaucher a participé à 237 rencontres, toutes compétitions confondues avec son club formateur et décroché 23 trophées : 7 Championnats de France (2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023), 6 Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021), 5 Coupes de la Ligue (2015, 2016, 2017, 2018 et 2020) et 5 Trophées des champions (2014, 2016, 2017, 2020 et 2022).”, précise le PSG dans sa publication.