Officiel: le PSG prolonge Marquinhos

Dans un communiqué publié ce vendredi après-midi, sur son site officiel, le PSG a annoncé la prolongation du contrat de son capitaine Marquinhos. L’international Brésilien est désormais lié au club jusqu’en 2028.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Le capitaine du PSG Marquinhos va poursuivre l’aventure en France. Dans un communiqué publié ce vendredi, le club de la capitale a annoncé la prolongation du contrat du Brésilien jusqu’au 30 juin 2028. “Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec Marquinhos pour une prolongation de son contrat. Le défenseur brésilien de 29 ans et les Rouge et Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu’au 30 juin 2028”, a écrit l’actuel leader de Ligue 1 sur son site.

Une prolongation qui fait évidemment le bonheur du principal intéressé. « Je suis très heureux d’annoncer cette prolongation de contrat, mais aussi très fier. C’est un moment très spécial pour moi. Le Paris Saint-Germain m’a toujours donné beaucoup de confiance, et moi aussi, j’ai énormément confiance en ce club. Je suis convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir. », a expliqué l’Auriverde dans le communiqué du club.

Arrivé au PSG en juillet 2013, à l’âge de 19 ans, Marquinhos est déjà inscrit dans la légende du club. En avril 2023, lors de la 30e journée de Ligue 1 face à l’OGC Nice, il devient le tropisme joueur le plus capé du club, avec 400 apparitions sous le maillot des pensionnaires du Parc des Princes.

“Au long de ses 10 saisons avec le club de la capitale, l’international Brésilien a remporté 7 Championnats de France (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022), 6 Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021), 6 Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020) et 7 Trophées des champions (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022)”, précise la publication parisienne.

