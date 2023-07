Officiel: le PSG annonce sa troisième recrue estivale

-Publicité-

Après Marco Asensio et Milan Skriniar, le PSG a officialisé ce vendredi la venue de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain de 22 ans quitte donc le Sporting CP et devient la troisième recrue estivale du club parisien.

Le Paris Saint-Germain a annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site, en précisant la durée du bail de sa nouvelle recrue. “Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Manuel Ugarte au sein de son effectif professionnel à partir de la saison 2023-2024. Le milieu de terrain uruguayen, qui portera le numéro 4, est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2028”, précise la publication parisienne.

Ayant été formé au sein du CA Fénix, l’un des clubs de Montevideo, la capitale de l’Uruguay, Manuel Ugarte a disputé son premier match professionnel en décembre 2016, à seulement 15 ans et 8 mois. Au cours des quatre saisons qui ont suivi, ce jeune milieu de terrain a accumulé de l’expérience avant d’être transféré au FC Famalicão à la fin de l’année 2020. Après seulement sept mois, 27 rencontres et un but marqué contre le Rio Ave FC, il a réussi à convaincre le Sporting CP de le recruter. Le jeune international portugais sort d’une saison à 47 matches toutes compétitions confondues pour une passe décisive avec les Vert et blanc.

Manuel Ugarte (22 ans) va désormais renforcer le milieu de terrain du PSG, souvent décrié ces dernières années. Habituellement aligné en sentinelle devant la charnière centrale, il conjugue à merveille habileté technique et compréhension tactique, lui permettant d’initier les premières relances avec aisance tout en restant imperturbable face à la pression adverse. Malgré sa stature relativement modeste (1m82, 77kg), il ne recule jamais devant les duels. Un profil que saura certainement utiliser le nouvel entraîneur du club, Luis Enrique.

