Officiel: le nigérian Samuel Chukwueze rejoint le Milan AC

Après plusieurs années passées au sein de la formation espagnole de Villarreal, Samuel Chukwueze passe un cap. L’attaquant nigérian quitte la Liga pour rejoindre le Milan AC en Italie. Les Rossoneri ont officialisé la nouvelle ce jeudi via un communiqué sur leur site.

“L’AC Milan est heureux d’annoncer la signature de Samuel Chimerenka Chukwueze en provenance du Villarreal CF. L’attaquant nigérian s’est engagé avec les Rossoneri jusqu’au 30 juin 2028”, précise le club italien dans sa publication. Selon Footmercato, le Super Eagle a coûté une vingtaine de millions aux Lombards. Le désormais ex joueur de Villarreal portera le numéro 7 dans sa nouvelle équipe.

Samuel est né le 22 mai 1999 à Umuahia, au Nigéria. Il a débuté sa carrière footballistique au sein du secteur jeunesse de la Diamond Football Academy avant de rejoindre Villarreal en 2017. Ses débuts avec l’équipe B du club espagnol ont été prometteurs, en participant à 20 matchs et inscrivant quatre buts. En septembre 2018, il a été promu dans l’équipe senior et depuis lors, il a joué 207 matchs, marqué 37 buts et remporté une Ligue Europa.

En plus de ses succès en club, Samuel a également représenté fièrement le Nigeria, étant sélectionné 28 fois pour l’équipe nationale du Nigeria et marquant quatre buts. Son talent et son dévouement sur le terrain lui ont permis de faire une impression remarquable à la fois au niveau national et international.

