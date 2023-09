Officiel: le Maroc pays hôte de la CAN 2025

-Publicité-

Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF), réuni ce mercredi au Caire, a désigné le Maroc comme le pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Une décision prise à l’unanimité, suite aux retraits des candidatures de l’Algérie, du duo Nigeria-Bénin et de la Zambie.

Pressenti depuis des jours, c’est désormais officiel. Le Maroc est le pays hôte de la CAN 2025. Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF), réuni ce mercredi au Caire, a en effet désigné la nation chérifienne comme l’organisatrice de la 35è édition de la plus prisée des compétition sur le continent. Une décision prise à l’unanimité, suite aux retraits des autres candidats en lice, l’Algérie, le duo Nigeria-Bénin et la Zambie.

Trente-sept ans après avoir accueilli la Coupe d’Afrique des Nations 1988, le Maroc va donc abriter à nouveau une phase finale de CAN. Il faut dire que le pays magrébin est devenu ces dernières années, la terre d’accueille de grands événements sportifs: CHAN 2018, CAN de futsal en 2020, CAN féminine en 2022, Ligue des Champions féminine en 2022, CAN U23 en 2023, Coupe du Monde des clubs en 2013, 2014 puis 2022…

- Publicité-

Le pays a même accueilli des finales de Supercoupes d’Europe. Le Trophée des Champions (France) en 2011 et en 2017, et la Supercoupe d’Espagne en 2018.

Articles similaires