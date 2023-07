Officiel: le FC Barcelone s’offre Vitor Roque

-Publicité-

C’était annoncé depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Le FC Barcelone a annoncé ce mercredi la signature du jeune attaquant Vitor Roque, en provenance de l’Athletico Paranaense au Brésil.

C’est la troisième recrue du club catalan sur ce marché estival, après les venues d’Ilkay Gündogan et Iñigo Martinez. Et l’équipe dirigée par Joan Laporta a battu une rude concurrence pour boucler l’opération. Mais le joueur brésilien ne rejoindra sa nouvelle équipe qu’en juillet 2024. Fier de leur nouvelle acquisition, les Blaugranas ont fièrement annoncé la nouvelle via un communiqué sur leur site.

«L’Athletico et le FC Barcelone sont parvenus à un accord pour le transfert de Vitor Roque. Le joueur, dont le transfert à Barcelone est prévu pour la saison 2024/25 (juillet 2024), a signé un contrat avec le club catalan jusqu’à la fin de la saison 2030/31.», écrit le Barça. Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain, de Manchester United et de Tottenham, Vitor Roque a finalement choisi de rejoindre le projet des Culers au FC Barcelone. Une décision qui reflète sa volonté de longue date, en dépit des difficultés financières actuelles auxquelles le club catalan fait face.

Afin de recruter la jeune pépite brésilienne, le FC Barcelone a dû mettre la main à la poche. Le transfert brut devrait coûter 30 millions d’euros aux catalans, sans compter les diverses variables estimées à 31 millions d’euros. À noter que les Barcelonais étaleront le paiement sur quatre saisons. Il s’agit d’une transaction financière significative réalisée par le club Furacão, qui enregistre ainsi sa plus grosse vente de tous les temps, surpassant les transferts de Bruno Guimaraes à l’Olympique Lyonnais (22 millions d’euros en 2020) et de Renan Lodi à l’Atlético de Madrid (21,75 millions en 2019).

“Alors qu’il mesure 1m72, Vitor Roque est réputé pour son sens du but, sa facilité à éliminer ses rivaux et à se mettre en position de frappe. À seulement 18 ans, il a déjà disputé 50 matches de championnat. Tout d’abord, avec Cruzeiro, à l’âge de 16 ans en Serie B brésilienne, puis, durant plus d’un an, à l’Athletico Paranaense, en Serie A. Il a aussi découvert la Copa Libertadores, compétition qui lui a permis de prendre de l’expérience du haut niveau.”, précise le communiqué du Barça.

