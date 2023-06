Officiel: le FC Barcelone s’offre Ilkay Gündogan

Dans un communiqué publié ce lundi matin, le FC Barcelone a officialisé l’arrivée d’Ilkay Gündogan. Le milieu allemand a paraphé un contrat de deux ans plus une année supplémentaire en option avec les Catalans.

Le FC Barcelone vient de frapper un premier gros coup sur le marché des transferts estivaux. Alors que c’était annoncé depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. L’équipe entraînée par Xavi s’est offert l’exceptionnel milieu de terrain Ilkay Gündogan. L’international allemand, après la fin de son contrat avec Manchester City, s’est engagé avec le tenant du titre de la Liga pour les deux prochaines saisons, avec une en option.

“Le FC Barcelone et Ilkay Gündoğan ont trouvé un accord concernant l’arrivée du milieu de terrain allemand après la fin de son contrat avec Manchester City. Le joueur signera deux saisons, jusqu’au 30 juin 2025, avec une année supplémentaire en option. Sa clause libératoire s’élèvera à 400 millions d’euros”, explique le club catalan dans un communiqué.

C’est un très gros renfort pour le FC Barcelone, qui s’offre là le remplaçant idéal à Sergio Busquets, qui a récemment rejoint l’Inter Miami en MLS. Lors de la dernière saison, Gündogan remporte le triplé avec Manchester City, dont la première Ligue des champions de l’histoire du club. En 7 saisons passées chez les Cityzens, il a inscrit 60 buts. Il est le 3e buteur le plus prolifique parmi les milieux de terrain du championnat anglais sur cette période.

Et le Barça attend beaucoup de sa nouvelle recrue. “Son arrivée permet au Club blaugrana de construire un milieu de terrain encore plus performant et de pouvoir compter sur la force de frappe d’un grand talent. Son sens du but et sa lecture du jeu en ont fait un des meilleurs milieux de terrain des dernières années.”, est-il précisé dans la publication des blaugrana.

Articles similaires