Officiel: le FC Barcelone et Samuel Umtiti se séparent

Le FC Barcelone a annoncé ce vendredi, via un communiqué sur son site, que le contrat de Samuel Umtiti a été résilié d’un commun accord. Le défenseur français est désormais libre de tout engagement.

Samuel Umtiti a officiellement quitté le FC Barcelone. Le club catalan a annoncé ce vendredi son départ. Le défenseur, qui a récemment achevé un prêt fructueux à Lecce en Italie, n’est plus sous contrat avec le club jusqu’en 2026. Les deux parties ont convenu mutuellement de résilier le bail qui les liait. Le champion d’Espagne en titre a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur son site.

“Le FC Barcelone et le joueur Samuel Umtiti ont conclu un accord pour résilier le contrat que le joueur avait avec le Club jusqu’à la fin de la saison 2025/26. Le FC Barcelone exprime sa gratitude à Umtiti et lui souhaite bonne chance et succès à l’avenir.”, peut-on lire dans la publication du club catalan.

“De cette façon, Umtiti clôt une étape de sept ans en tant que footballeur du Barça, bien que cette dernière année, il ait joué en Serie A avec Lecce en prêt. Avec l’équipe italienne, il a réussi à se retrouver avec un bon niveau footballistique et physique, sans aucune blessure grave, et a disputé un total de 25 matchs, après une dernière période comme culé dans laquelle les blessures ont affecté sa continuité.”, a ajouté le Barça.

🤝 Acuerdo para la desvinculación de Samuel Umtiti — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 30, 2023

En été 2016, Samuel Umtiti a débarqué à Barcelone en provenance de l’Olympique de Lyon, son seul club professionnel jusqu’alors. Durant ses deux premières années, il a formé avec Gerard Piqué un duo quasiment invincible. Au cours de la saison 2016/17, il a participé à 43 matchs, et il en a joué 40 de plus lors de la saison 2017/18. Cependant, après avoir remporté la Coupe du Monde avec l’équipe de France à l’été 2018, une série de blessures graves a réduit sa présence dans l’équipe de départ du Barça. Au total, lors des quatre saisons suivantes, Umtiti n’a disputé que 50 matchs avant d’être prêté en Italie.

