Officiel: le coup d’envoi du Mondial 2022 avancé d’un jour

La FIFA a officialisé ce jeudi le changement de la date du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le pays-hôte ouvrira donc la compétition un jour plus tôt qu’initialement prévu, soit le 20 novembre, face à l’Equateur.

C’était annoncé il y a quelques jours, c’est désormais officiel. La FIFA a confirmé ce jeudi que la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar aurait lieu le 20 novembre, soit un jour plus tôt que prévu, juste avant le match d’ouverture entre le pays-hôte et l’Equateur. Ce sont les organisateurs de la compétition qui en ont fait la demande.

« Ce changement permet de perpétuer une tradition de longue date, qui veut que le début d’une Coupe du Monde de la FIFA™ soit marqué par une cérémonie d’ouverture tenue en marge de son premier match, qui implique généralement le pays hôte ou le tenant du titre. La décision fait suite à une évaluation des implications sportives et opérationnelles de cette reprogrammation, ainsi qu’à un processus de consultation exhaustif et un accord avec les principales parties prenantes et le pays hôte, ayant ensuite abouti à un accord« , a expliqué l’instance faîtière du football mondial dans un communiqué.

Un changement qui peut causer des dérangements aux détenteurs de billets pour l’ouverture initialement prévue le 21 Novembre. A ce sujet, l’instance rassure: « les détenteurs de billet seront dûment informés par courriel de la nouvelle programmation des matchs concernés, pour lesquels leurs billets demeurent valables. De plus, la FIFA fera en sorte de résoudre tout problème provoqué par ce changement au cas par cas« .

Dans les faits, la nouvelle programmation donne ceci: cérémonie d’ouverture puis Qatar-Equateur le 20 novembre à 19h (heure locale); Angleterre-Irlande le 21 novembre à 16h HL, suivi de Sénégal – Pays-Bas à 19h et Etats-Unis – pays de Galles à 22h.