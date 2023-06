Officiel: le buteur ivoirien Oumar Diakité s’engage avec Reims

Reims, club de Ligue 1, a officialisé ce mercredi le recrutement de l’attaquant ivoirien, Oumar Diakité (19 ans) en provenance du RB Salzbourg.

Après le départ du meilleur buteur du club champenois, Folarin Balogun, de retour de prêt à Arsenal, Reims a trouvé son nouveau titulaire au poste d’attaquant. En effet, le club de la Ligue 1 française a officialisé ce mercredi, l’arrivée de Oumar Diakite. Le jeune buteur ivoirien débarque en France en provenance du RB Salzbourg contre la somme de 3,5 millions d’euros, selon les médias. Il signe un contrat de 5 années, soit jusqu’en 2028.

“Considéré comme un des plus grands espoirs du football ivoirien, Oumar Diakité n’en finit plus d’impressionner ! Après avoir marqué les esprits – et de nombreux buts – lors de son passage en Autriche, c’est désormais en Champagne que l’attaquant de 19 ans continuera d’écrire son histoire puisqu’il a paraphé jusqu’en 2028.”, a écrit le Stade de Reims pour annoncer la nouvelle.

L’attaquant ivoirien a rejoint l’Autriche en janvier 2022 en provenance de son pays d’origine et du club de l’ASEC Mimosas. Il a ensuite été prêté au FC Liefering, où il a brillé en marquant 12 buts et en délivrant 11 passes décisives lors de ses 35 matchs. De plus, il a également inscrit 2 réalisations en Youth League avec le club de Salzbourg. Et l’attaquant de 19 ans n’a pas peur de se jeter dans le grand bain de la Ligue 1.

«J’ai tout de suite été séduit par le projet du SDR. Je pense que c’est la meilleure étape possible pour parfaire mon développement. J’espère m’installer rapidement et ainsi aider mes nouveaux coéquipiers à viser le plus haut possible en Ligue 1. Il me tarde de découvrir Delaune, ses supporters et son ambiance» a confié le joueur de 19 ans, dans le communiqué du club.

