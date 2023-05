Officiel: le Borussia Dortmund prolonge Mats Hummels

-Publicité-

La belle aventure de Mats Hummels au Borussia Dortmund va se poursuivre. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur allemand a prolongé son bail d’un an avec le BVB. L’annonce officielle a été faite par les Marsupiaux ce mercredi, via un communiqué publié sur leur site.

“Le Borussia Dortmund et le défenseur Mats Hummels ont convenu mercredi matin de prolonger leur contrat, qui expire le 30 juin, d’une année supplémentaire”, a écrit l’actuel leader de Bundesliga, avant de rappeler le parcours de son joueur sous le maillot jaune et noire. “Mats Hummels joue pour le Borussia Dortmund dans sa ville natale de Munich depuis la saison 2007/08, avec une pause de trois ans, et a disputé 468 de ses 586 matchs en club sous le maillot noir et jaune. Avec le BVB, il a remporté le Championnat d’Allemagne en 2011 et 2012 et la Coupe DFB en 2012 et 2021. En tant que joueur du Borussia Dortmund, il est devenu champion du monde avec l’équipe nationale en 2014.”

Mats macht's! ✍️✔️



🤩 Der #BVB und Abwehrspieler @matshummels haben sich auf die Verlängerung des am 30. Juni auslaufenden Vertrags um ein weiteres Jahr verständigt.



Alle Infos 👉 https://t.co/RCJsxUvL9h pic.twitter.com/c2fnv41wBE — Borussia Dortmund (@BVB) May 24, 2023

Évidemment, Mat Hummels est très heureux de cette prolongation, et il l’a fait savoir dans le communiqué du club: «Tout le monde sait le plaisir que j’ai à jouer au Signal Iduna Park avec nos fantastiques supporters, a déclaré l’international allemand de 34 ans au média officiel du BvB. Je n’ai pas pris cette décision à la légère. Cela a été un long processus de réflexion. Maintenant, à la fin de la saison, je peux dire que j’ai vraiment envie d’une année supplémentaire. Dès à présent, l’accent est remis sur le match de samedi contre Mayence. Nous avons encore 90 minutes intenses devant nous. Ensuite, nous espérons pouvoir fêter quelque chose de grand ensemble.»

- Publicité-

Celui qui dispute sa 14e saison au Borussia Dortmund, peut fêter l’extension de son bail de la meilleure des manières ce week-end. En effet, en cas de victoire à domicile face à Mayence le week-end prochain, les Marsupiaux seront sacrés champion de Bundesliga. Il va sans dire que Mats Hummels donnera tout pour aider son club à atteindre cet objectif.

Articles similaires